Ömer’in yüzü güldü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dasosyal medyada organize olan 35 kişi, kalp damarlarında daralma, akciğer ve beyninde sıvı birikmesi rahatsızlıkları bulunan Ömer Demirdal'a moral vermek için dördüncü yaş gününde doğum günü sürprizi yaptı. Grup, Ömer ile annesi Meral Demirdal'a "İyi ki varsın Ömer, seni çok seviyoruz" yazılı pasta ve palyaçoyla sürpriz yaptı. Ömer, "İyi ki doğdun Ömer" sesleri eşliğinde pastadaki mumları üfledi. Anne Demirdal, eşinden ayrıldığı için iki çocuğuyla yalnız yaşadığını, yardımseverlerin ve devletin desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Ömer'e yapılan doğum günü sürpriz için çok mutlu olduğunu aktaran Demirdal, "Doğum gününe 35 kişinin geleceğini. Böyle bir kutlama hiç yapamamıştık. düşünmüyordum. Daha önce pasta alamamıştım" diye konuştu.