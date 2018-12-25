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Adaylar belli oluyor

Antalya İl Başkanı , ilçe adayları en geç cuma günü açıklayacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Adaylar belli oluyor
AK Parti'nin Antalya'da sabırsızlıkla beklenen ilçe adayları Cuma günü açıklanıyor. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP ile ittifak görüşmelerinin bugün akşam Ankara'da yapılacak toplantıdan sonra tamamlanacağını söyledi.

19 İLÇENİN 16'SINDA ADAY VAR
Taş, büyük bir aksilik olmaması halinde adaylarını en geç Cuma günü açıklayacaklarını belirtti. Taş, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayından sonra 16 veya 17 ilçede biz adaylarımızı açıklayacağız. Bizim açıklamadığımız ilçelerde de MHP aday gösterecek" dedi.
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