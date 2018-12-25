Adaylar belli oluyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin Antalya'da sabırsızlıkla beklenen ilçe adayları Cuma günü açıklanıyor. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP ile ittifak görüşmelerinin bugün akşam Ankara'da yapılacak toplantıdan sonra tamamlanacağını söyledi.Taş, büyük bir aksilik olmaması halinde adaylarını en geç Cuma günü açıklayacaklarını belirtti. Taş, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayından sonra 16 veya 17 ilçede biz adaylarımızı açıklayacağız. Bizim açıklamadığımız ilçelerde de MHP aday gösterecek" dedi.