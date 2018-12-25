Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Arkadaşını ezdi tahliye istedi

Arkadaşını ezdi tahliye istedi

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Arkadaşını ezdi tahliye istedi
ANTALYA'DA otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden otomobille geçerek ölümüne neden olduğu iddia edilen Şahin Koçar'ın (33) yargılanmasına yeniden başlandı. Koçar, daha önce aynı suçlamayla 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

YENİDEN YARGILAMA
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Koçar suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti. Avukatı da Koçar'ın 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Olay 19 Şubat 2015'te, Hüsne Aslan'ın otomobilden atladıktan sonra Şahin Koçar'in araçla ezmesi netdeniyle meytana gelmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını ezdi tahliye istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN