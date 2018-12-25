Arkadaşını ezdi tahliye istedi

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ANTALYA'DA otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden otomobille geçerek ölümüne neden olduğu iddia edilen Şahin Koçar'ın (33) yargılanmasına yeniden başlandı. Koçar, daha önce aynı suçlamayla 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Koçar suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti. Avukatı da Koçar'ın 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Olay 19 Şubat 2015'te, Hüsne Aslan'ın otomobilden atladıktan sonra Şahin Koçar'in araçla ezmesi netdeniyle meytana gelmişti.