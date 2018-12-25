Bariyer ikiye böldü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde çelik bariyerler bir motosikletinin ölümüne neden oldu. Son günlerde tartışma konusu haline gelen karayollarındaki çelik bariyerler bu kaza ile tekrar gündeme geldi.Kaza, saat önceki gün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemer'den Antalya yönüne giden 35 yaşındaki Hasan Uzdemir, kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan ve ardından motosikletten fırlayan Uzdemir'in bacağını bariyerler bıçak gibi keserek kopardı. Motosiklet sürücüsü Hasan Uzdemir, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.Öte yandan Antalya'da son 11 ayda 39 motosiklet kazası meydana geldiği belirlendi. Kazalarda, 15 motosikletçinin hayatını kaybetmesi dikkat çekti. Son yaşanan ölümlü kazada Hasan Uzdemir'in kaskının ve motosiklet giysilerini tam olmasına rağmen hayatını kaybetmesi hız limitine uyulmadığını da gözler önüne serdi.KAZA sırasında alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemir'in arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısı, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Uzdemir'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Uzdemir'in, iki ay önce kazada sol ayak parmağının kırıldığı ve iyileştiği gün arkadaşları ile çıktığı gezide hayatını kaybettiği ortaya çıktı.UZDEMIR'IN cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınarak toprüğa verilmek üzere Sivas'a götürüldü. 9 ay önce motosikletiyle yaptığı hız denemesini kameraya kaydeden Uzdemir'i babasıSelahattin Uztemir'in 'Oğlum Allah korusun, canım. Sat onu' diye uyardığı ortaya çıktı.