Bu turnuvada kaybeden kimse yok

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BURDUR Tenis İl Temsilciliği tarafından kadın sporcular arasında 'Kadınlar Kış Sezonu Ters Köşe Tenis Turnuvası' düzenlendi. Turnuvada birinci ve ikinci olanın yanı sıra en fazla yenilen iki kişi dedalında madalya kazandı. Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Korkmaz, "Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğüm ters köşe sistemiyle düzenlediğimiz, en çok yenilen ve en çok yenenin madalya aldığı bir turnuva oldu. Ev hanımı, öğrenci, memurlardan oluşan değişik yaş kategorilerindeki tenisçilerimiz katıldı. Kapalı kortumuz olmamasına rağmen soğuk bir havada bu turnuvamıza 16 kişinin katılması çok önemli" diye konuştu.