Büyükşehir’de görev değişimi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde yerel seçimler öncesi bazı daire başkanlıklarında değişiklikler yaşandı. Belediyenin en aktif daire başkanlarından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını uzun süredir yürüten İlyas Çopur, AK Parti'den Döşemealtı Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Emekli'nin baktığı Muhtarlık Hizmetleri Dairesi'ne görevlendirildi.İlyas Çopur, görevlendirmenin ardından izne ayrıldı. Çopur'un yerine ise İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş atandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik'in Adana'nın Yüreğir ilçesine AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmasından boşalan bu göreve de Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı bakacak.