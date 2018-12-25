CHP’yi karıştıran kavga

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CHP Gelen Merkezi'nde yaşandığı ileri sürülen kavga Antalya'yı karıştırdı. İddiaya göre CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile kavga etti. Partinin genel merkez asansöründe meydana geldiği belirtilen kavga, Turgay Genç'in Konyaaltı ilçesine aday olmak ve konuyu partisinin üst düzel yönetimimi ile görüşmek istemesi yüzünden yaşandı.Genç'in bu isteğini söylemesi üzerine asansörde karşılaşan ikiliden Budak iddialara göre, "Ya, sen ne yapacaksın Konyaaltı'nı kardeşim, Döşemealtı'nda kalsana. Döşemealtı neyine yetmiyor?" diye Genç'e çıkışıyor. Söylenenden rahatsız olan Genç'in yine iddialara göre Çetin Osman Budak'ın yakasına yapışması sonucu asansördeki kavga iyi kızıştı. Birbirlerine küfürler yağdırdığı iddia edilen ikiliden Budak'ın da Genç'in yakasına yapıştığı bir birlerini hırpaladıkları ileri sürüldü. Asansörün katta durması üzerine kavgayı görenlerin araya girmesi ile Budak ve Genç arasındaki gerilimin yatıştığı kaydedildi.