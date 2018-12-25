Davraz’dan sezona ‘merhaba’

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DAKİ Davraz Kayak Merkezi'nde yeni sezon, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Yeterli yağşıla birlikte kapılarını açan merkeze gelenler Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı buluyor. Her kategoriden uygun pistlerin bulunduğu merkezde sezonun ilk gününde pistleri ve telesiyej doldu taştı.Saatte bin kişiyi taşıyabilen telesiyejlerle zirve noktalarına çıkan ziyaretçiler, enfes manzarada güzel vakit geçirdi. Davraz Dağı eteklerinde oluşan ve şehrin üzerini kaplayan sis bulutu eşsiz görüntüler oluşturdu. Geçen yıl 200 bin kişiyi ağırlayan Davraz'da bu yıl sezon uzatıclacak. Davraz Karlıyayla Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik, "Hedefimiz 250 bin ziyaretçi" diye konuştu.