Demre’de deve güreşleri heyecanı yaşandı

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ANTALYA'NIN Demre ilçesinde 14'üncü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı. Demre Devecileri Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından İlçe Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden 110 ünlü deve mücadele etti. Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla yöresinden develerin katıldığı geleneksel güreşin birincisinin olmadığı sadece folklorik yapıldığı kaydedildi. Köşkerler Mahallesi'nde gerçekleşen deve güreşlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, CHP Antalya Büyükşehir adayı Muhittin Böcek de takip etti.