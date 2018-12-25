Elmalı ilçesinin asırlık kesik minaresi

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ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde, 14'üncü veya 15'inci yüzyıldan kaldığı düşünülen ahşap Eski Cami, 78 yıl önce çıkan yangında kül olurken, minaresi asırlardır duruyor. Yangın sorası yaklaşık 13 metre yüksekliğindeki minarede 1990'lı yıllarda restorasyon yapıldı. 2006 yılında da minare Elmalı Belediyesi'nce korumaya alındı.'Kesik Minare' olarak bilinen, taştan yapılma minare, ilçenin simgesi haline geldi. Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve arkeolog Durmuş Altan, minarenin güneyinde, kaide üzerinde bir de güneş saati bulunduğunu anlattı. Altan, "En eski camimiz günümüze kalan minaresiyle olanca güzelliğiyle ihtişamını hala sergilemektedir" dedi.