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Genç filozoflar geliyor

Türktiye Felsefe Olimpiyatları’nın bölge yarışları Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nin ev sahipliğinde yapıldı

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Genç filozoflar geliyor
Türkiye Felsefe Kurumu'nun her yıl düzenlediğe Felsefe Olimpiyatları'nın Akdeniz bölge yarışları Antalya'da yapıldı. Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, öğrencilere üç farklı düşünüre ait metin verildi ve felsefi bir deneme kaleme almaları istendi. 25 okuldan öğrencilerin katıldığı bölge yarışında dereceye girenler, önce bölge ardından Türkiye jürisinin değerlendirmesiyle belirlenecek. İlk üçe girenler bilgisayarla ödüllendirecek. Birinci ve ikinci olan öğrenci, Uluslararası Felsefe Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek.
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Genç filozoflar geliyor
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