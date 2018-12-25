BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağışlar artarken, emniyet güçlerinin kış lastiği denetimleri de sıklaştı. Antalya'da jandarma ekipleri, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi yolunda kış lastiği uygulaması yaptı. Kayak merkezinde sezonun açılışı sonrası, bölgede trafik denetimleri yoğunlaştı.Ekipler, ticari taşımacılık yapan araçların kış lastiği kullanıp kullanmadıklarını, ayrıca tüm araçların lastik diş derinliklerini kontrol etti. Antalya'nın Alanya ilçesindeki kırsal bölgelerde de jandarma ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Jandarma ekipleri Sarıvelliler mevkiinde ticari amaçlı taşımacılık yapan araçların kış lastiği kullanıp kullanmadıklarını, ayrıca tüm araçların lastik diş derinliklerini kontrol etti.