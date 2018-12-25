Okçuluk sevildi

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ANTALYA Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan 'Türk Okçuluğunun Tanıtımı ve Yarışmaları Projesi' tanıtımı Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan Antalya Okçular Tekkesi Tesisleri'nde törenle yapıldı. Protokol ile Türk Okçuluğu dersi, seçmeli ders olarak müfredata girecek. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.Törende 9-17 yaş arasında kemankeşlik eğitimi alan 120 öğrenci için Vakt-i Tevekkül Kemankeş Merasimi yapıldı