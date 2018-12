Parkinsona sağ kroşe

BUGÜN NELER OLDU

40 yıl önce Türkiye'ye yerleşme kararı alan Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, hayatı için çok önemli bir karara imza attı. Artık 'Naciye' adını kullanan Belçikalı Naciye, yakalandığı parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 72 yaşında boksa başladı. Haftanın 3 günü ringe çıkanboks tutkusuyla rahatsızlığını önüne geçerek, daha hızlı, dik yürümeye başladığını ve titremeleri en aza indirdiğini söyledi. 15 yıl önce eşini kaybeden Naciye nine, dağcılık sporuyla ilgilenen kızının isteğiyle Antalya'ya yerleştiğini söyledi.ABD'de parkinson hastalarının rehabilitasyon merkezlerinde boksla ilgilendiğini öğrenen Naciye nine, doktorlarının yönlendirmesiyle spor salonuna kayıt oldu. Vanderstraeten,dedi.BOKS sevgisinin hastalığının tedavisine katkısını anlatan Naciye nine, "Parkinson hastalığında iki seçenek var. Ya hareketli olacaksınız ya da felç kalacaksınız. İlaç yetmiyor. Çok hareket yapmak lazım. Boksu seviyorum, vurdukça çok iyi hissediyorum. Yüksek sesli müzikle ağır spor yapıyorum. Beynim daha iyi çalışıyor. Boks yapacağım, antrenmana geleceğim günler sabırsızlanıyorum" diye konuştu.