Parkinsona sağ kroşe

40 yıl önce Türkiye'ye yerleşme kararı alan Belçikalı ressam Nancy Vanderstraeten, hayatı için çok önemli bir karara imza attı. Artık 'Naciye' adını kullanan Belçikalı Naciye, yakalandığı parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 72 yaşında boksa başladı. Haftanın 3 günü ringe çıkan 'Boksör Naciye',
boks tutkusuyla rahatsızlığını önüne geçerek, daha hızlı, dik yürümeye başladığını ve titremeleri en aza indirdiğini söyledi. 15 yıl önce eşini kaybeden Naciye nine, dağcılık sporuyla ilgilenen kızının isteğiyle Antalya'ya yerleştiğini söyledi. Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evlerinde organik tarım, mobilya dekorasyonu, ahşap boyama ve ressamlık yapan Belçikalı kadın, 5 yıl önce parkinson hastalığına yakalandığını belirtti. DİK YÜRÜYEBİLİYORUM
ABD'de parkinson hastalarının rehabilitasyon merkezlerinde boksla ilgilendiğini öğrenen Naciye nine, doktorlarının yönlendirmesiyle spor salonuna kayıt oldu. Vanderstraeten, "5 ay önce antrenör Emin Gürhan ile boksa başladım. Haftanın üç günü 1.5 saat ringde antrenman yapıyorum. Fizik tedavi ile boks antrenmanlarını uyumlu hale getirerek hızlı ve dik yürümeye, yüksek basamaklardan inmeye başladım, titreme sorunumu en aza indirmeyi başardım"
dedi. ÖNÜMDE İKİ SEÇENEK VARDI
BOKS sevgisinin hastalığının tedavisine katkısını anlatan Naciye nine, "Parkinson hastalığında iki seçenek var. Ya hareketli olacaksınız ya da felç kalacaksınız. İlaç yetmiyor. Çok hareket yapmak lazım. Boksu seviyorum, vurdukça çok iyi hissediyorum. Yüksek sesli müzikle ağır spor yapıyorum. Beynim daha iyi çalışıyor. Boks yapacağım, antrenmana geleceğim günler sabırsızlanıyorum" diye konuştu.