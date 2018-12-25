Perge’nin yerini kelebekler aldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kongre Bürosu'nun 2019 yılı kataloğu tanıtıldı. Geçen sene Perge Antik Kenti'nin tema olarak seçildiği katalogda bu yıl Antalya'nın kelebekleri yer aldı. Tanıtıma katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Kongre turizmi tam bizim turizmi 12 aya yaymak için gerekli olan üst konulardan birisi. Kongre turizmi sonbaharda başlayıp, ilkbaharda bitiyor. Bu süreç bizim için ölü sezon dediğimiz dönem" diye konuştu.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de kongre turizminin 2014 yılından önce en önemli turizm çeşitlerinden biri olduğunu ancak ciddi düşüş yaşandığına değindi. Çetin, "Son yıllarda yapılan kongre merkez salonları ivme kazandırdı. Çok önceden çalışarak önünüzdeki yıllara yaymamız lazım" dedi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise 2021- 2022 yılında yapılacak kongreler için çalışmaya şimdiden başladıklarını ifade etti.