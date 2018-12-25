Serik’te hedef play-off

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FF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla liderin 9 puan gerisinde tamamlayan Serik Belediyespor, Kadriye Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mehmet Şansal, ilk yarının değerlendirmesini yaptı. Şansal, ilk defa katıldıkları profesyonel ligde iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.
İkinci yarı bunun devamını dilediklerini belirten Şansal, "Devre arası kısa. Gidecek ve gelecek oyuncularının tespiti açısından sıkı bir çalışma yapacağız"
dedi. Ligin ikinci devesinin ilk yarıdan daha zor olacağını vurgulayan Şansal, "Bütün takımlar kendilerini yenileme açısından eksiklerini gidereceklerdir. Burada parasal potansiyeli yüksek olan takımlar daha şanslı... BİR ÇOK OYUNCUMUZA TEKLIF VAR
Bu bağlamda ikinci yarı yapılan maçlar puan olarak ilk yarı gibi olmayacaktır. Hiçbir takımın ikinci yarıda ilk yarı aldığı puanları alacağını düşünmüyorum. Bu anlamda ikinci yarı çok zor geçecektir" dedi. Şansal, eksik olan yerlere yenileme yapmaları halinde takımı play-off'a taşıyacaklarını vurgularken, takımın başarısından dolayı 10-12 oyuncuya transfer teklifi geldiğini de sözlerine ekledi.