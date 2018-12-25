Serik’te hedef play-off

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FF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla liderin 9 puan gerisinde tamamlayan Serik Belediyespor, Kadriye Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mehmet Şansal, ilk yarının değerlendirmesini yaptı.İkinci yarı bunun devamını dilediklerini belirten Şansal,dedi. Ligin ikinci devesinin ilk yarıdan daha zor olacağını vurgulayan Şansal, "Bütün takımlar kendilerini yenileme açısından eksiklerini gidereceklerdir. Burada parasal potansiyeli yüksek olan takımlar daha şanslı...Bu bağlamda ikinci yarı yapılan maçlar puan olarak ilk yarı gibi olmayacaktır. Hiçbir takımın ikinci yarıda ilk yarı aldığı puanları alacağını düşünmüyorum. Bu anlamda ikinci yarı çok zor geçecektir" dedi.