Serik’te tapu sevinci

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 70 yıllık mülkiyet sorununun çözülmesiyle hak sahipleri tapularına kavuştu. Serik Belediyesi tarafından Orta Mahalle'de oturan 160 hak sahibi vatandaş için tapu dağıtım töreni düzenlendi.Tapu teslim töreninde konuşan Başkan Ramazan Çalık, mülkiyet sorununu çözmek için çaba harcadıklarını söyledi. Ramazan Çalık, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar yaklaşık 22 bin ailemizi ilgilendiren sorunu çözdük ve tapularını vermeye başladık. 2019 yılında da tüm mahallelerimizde hak sahibi olan vatandaşlarımıza tapularını dağıtacağız" ifadelerini kullandı. Tapularını alan vatandaşlar da "Babalarımızın göremediği tapuları görmek bize nasip oldu. 70 yıllık sorun çözüldü" diye konuştu.