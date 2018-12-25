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Vali Seymenoğlu ITSO’yu ziyaret etti

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Vali Seymenoğlu ITSO’yu ziyaret etti
ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Vali Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü içinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na ait binayı da gezerek incelemelerde bulundu. ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar, ziyarette Isparta ekonomisi, ihracat rakamları ve ITSO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Ömer Seymenoğlu da, ITSO üyelerine, ilin ve ülkenin kalkınması, ekonomisinin güçlenmesi, ihracatın artırılması, istihdamın artırılması konusunda sağladıkları katkıya teşekkür etti.
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Vali Seymenoğlu ITSO’yu ziyaret etti
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