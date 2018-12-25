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Yörük Müzesi’ne yılda 100 ziyaretçi

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Yörük Müzesi’ne yılda 100 ziyaretçi
ANTALYA'DA Yörük kültürünü tanıtmak için 16 dönüm arazi üzerine kıldan çadır ve müze kuran Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, müzenin ziyaret edilmemesinden dert yandı. Kuş'un 11 yılda 2 bin parça biriktirip kurduğu müzeyi, bu yıl sadece 100 kişi ziyaret etti. Bin kişilik kıl çadırın yer aldığı müzede yöresel kıyafetler, ev gereçleri, tarihi tüfekler, semer ve kilimler, ahşaptan yapılma çocuk oyuncakları bulunuyor. Ziyaretçi sayısını gülünç olarak nitelendiren Kuş, "Bu müzenin Türkiye'nin hiçbir yerinde benzeri yok" dedi.
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Yörük Müzesi’ne yılda 100 ziyaretçi
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