‘Bizi kimse anlayamadı’

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, devre arasında transfer yapmayabileceklerini açıkladı. Hedeflerinin ligi en iyi noktada bitirmek olduğunu anlatan Öztürk, Avrupa hedefi koymaktan çekindiğini belirterek, "Oyuncularımız da bu sefer gereksiz bir strese giriyor. Şu ana kadar böyle yaptık ve geldiğimiz yerden memnunuz"
ifadelerini kullandı. TANITIM İÇİN TRANSFER YAPTIK
Geçmiş dönemde yıldız oyuncuların transferlerini tanıtım için yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Yıldız oyuncuların transfer edildiği zaman ile şu zamanki şartlar çok farklı. O zaman da aslında biz bir şey denedik. Çoğu insan bunu anlayamadı. 'Nasri geldi, Menez geldi kulüp battı' diyenler oldu. Kulübün daha önceki borçlarını bilmeyip yorum yapan kişiler oldu. Biz Antalya'nın tanıtımı için bir hamle yaptık ama olmadı. Şu an ise geleceğe yatırım yaparak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"
diye konuştu. EKONOMI ÖNEMLI
Takımın yüreğiyle oynaması gerektiğini, bunun da en önemli nokta olduğunu dile getiren Öztürk, "Transfer yapmayabiliriz ve elimizdeki oyuncularla da devam edebiliriz. Ekonomik dengeyi sağlayamadıktan sonra, elimizdeki oyunculara doğru zamanda ücretlerini veremedikten sonra transferin çok bir anlamı yok. Bizim için düzgün karakterli, az maliyetli oyuncularla devam etmek daha önemli"
ifadelerini kullandı.