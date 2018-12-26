‘Bizi kimse anlayamadı’

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, devre arasında transfer yapmayabileceklerini açıkladı. Hedeflerinin ligi en iyi noktada bitirmek olduğunu anlatan Öztürk, Avrupa hedefi koymaktan çekindiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Geçmiş dönemde yıldız oyuncuların transferlerini tanıtım için yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Yıldız oyuncuların transfer edildiği zaman ile şu zamanki şartlar çok farklı. O zaman da aslında biz bir şey denedik. Çoğu insan bunu anlayamadı. 'Nasri geldi, Menez geldi kulüp battı' diyenler oldu.diye konuştu.Takımın yüreğiyle oynaması gerektiğini, bunun da en önemli nokta olduğunu dile getiren Öztürk,ifadelerini kullandı.