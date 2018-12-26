Dönüşümün 2 milyonluk örneği

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ANTALYA Kepez Müteahhitler Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de 10 yılda yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı. Müteahhitlerin ve belediyelerin ortak akılları ile şehirlerin meydana geldiğini belirten Tütüncü, "Belediyeler hayata geçirilen projeler ile şehrin imar ve inşasına yol gösterici olurken, müteahhitler de o yoldan giderek şehri inşa ediyor" diye konuştu.Kepez'in geçirdiği önemli değişim ve revizyonlara dikkat çeken Tütüncü, "Eskiden kimsenin oturmak istemediği Kepez'de şu an 2 milyon liraya apartman dairesi satılıyor. Kepez artık prestijli projelere ev sahipliği yapan bir merkez haline geldi" diye konuştu. İmar sorunlarını önemli adımlarla çözdüklerini hatırlatan Başkan Tütüncü, dernek üyeleri Ramazan Sidal ve Kadir Güler'e sertifikalarını verdi.