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Engelli gençlere çikolata atölyesi

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Engelli gençlere çikolata atölyesi
ANTALYA'DA Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) bünyesindeki öğrenciler yararına 'çikolata yapım atölyesi' düzenlendi. Etkinlikte, katılımcılar ve çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, Noel Baba, geyik ve çam ağacı figürlü kalıplardan yılbaşı çikolataları yapıldı. Çocuklar, çikolataları yaparken renkli görüntüler oluşturdu.

HAYATA BAĞLANIYORLAR
ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz, bu atölyeler sayesinde çocukların hayata daha sıkı bağlandığını söyledi. Etkinlikten elde edilen gelirin, çocukların ve okulun eksikliklerinde kullanılacağını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimizin ailelerinin yüzde 80'inin maddi durumu yetersiz ve biz okul olarak ailelerden ekstra para almıyoruz" diye konuştu.
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Engelli gençlere çikolata atölyesi
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