Engelli gençlere çikolata atölyesi

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ANTALYA'DA Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) bünyesindeki öğrenciler yararına 'çikolata yapım atölyesi' düzenlendi. Etkinlikte, katılımcılar ve çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, Noel Baba, geyik ve çam ağacı figürlü kalıplardan yılbaşı çikolataları yapıldı. Çocuklar, çikolataları yaparken renkli görüntüler oluşturdu.ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz, bu atölyeler sayesinde çocukların hayata daha sıkı bağlandığını söyledi. Etkinlikten elde edilen gelirin, çocukların ve okulun eksikliklerinde kullanılacağını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimizin ailelerinin yüzde 80'inin maddi durumu yetersiz ve biz okul olarak ailelerden ekstra para almıyoruz" diye konuştu.