Gönül belediyeciliği için sahaya indiler

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'iletişim ekibi' yola düştü. İletişim ekibiyle bir araya gelen Başkan Türel, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Ekiple selfie çekilen Türel, "Hemşehrilerimizin her türlü sorunlarının çözümü için var güçleriyle çalışan iletişim ekibimizle bir araya geldik. Mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" mesajı verdi. Başkan Türel, 2019 seçim kampanyası manifestosunun "Gönül Belediyeciliği" olduğunu söyledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal çalışmaları ile zaten örnek bir durumda olduğunu ifade eden Türel, "Darda kalan kimse kalmayacak. Kimin nerede ihtiyacı varsa yanında Büyükşehir Belediyesini bulacak" dedi. Mavi kıyafetleriyle dikkat çeken ekibin göğsünde ise 'Menderes Türel' yazılı rozet yer alıyor. Ekip, Antalyalıların sorunlarını alarak ilgili kurumlara aktararak çözüme kavuşmasını sağlayacak. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini de halka anlatacak.