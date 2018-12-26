Helikopterli trafik yol denetimi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Havadan ve karadan yapılan trafik kontrolü ile trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra sürücülerde her zaman denetim yapıldığı algısı oluşturulması amaçlanıyor. Helikopterle ihlali yaptığı tespit edilen araçlar jandarma ekiplerine bildirildi.İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında gerçekleşen 2 saatlik uygulamada durdurulan araçlarda 25 sürücüye 3 bin 714 lira ceza uygulandı. Yapılan denetimlerde 2 araç ise trafikten men edildi. Denetimlerin süreceği bildirildi.