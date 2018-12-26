İç sahadaki puanımız az!

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahalarında çıktıkları maçta Fenerbahçe'den alınan beraberlik puanının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, "Oynayan tüm oyuncuların topladığımız 27 puanda katkısı var. Deplasmanda 15 puan topladık ancak aynı başarıyı iç sahada yakalayamadık. İkinci yarıda iç sahadaki maçlara farklı bir oyun planıyla çıkmayı planlıyoruz" diye konuştu.Fenerbahçe maçında 90+2'de oyuna girerek Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip Fehmi Koç ile ilgili görüşlerini de dile getiren Korkmaz, "Fehmi'yi biz kupada da oynatıyoruz. Potansiyeli olan bir oyuncu. Mustafa İnan, Halil İbrahim ve Sergen de potansiyeli olan oyuncular. İleride gerçekten çok önemli bir oyuncu olacak. Ama gelişimini iyi yapması lazım. Psikolojik, saha eğitimi, fiziksel olarak doğru şekilde gelişirse 3 sene sonra bu takımda direkt oynayacak vaziyete gelecek" ifadelerini kullandı.