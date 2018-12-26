Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Isparta’dan 10 ülkeye gül çayı

’dan 10 ülkeye gül çayı

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Isparta’dan 10 ülkeye gül çayı
DÜNYA gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da üretilen gül çayı, 10 ülkeye satılıyor. Özel fırınlarda düşük sıcaklıklarda kurutulan gonca gül, yaprak ve toz haline getirilerek çay haline getiriliyor. Yurt içinde de rağbet gören gül çayı, çeşitli ülkelerden talep görüyor. Gül çayı firması sahibi Mehmet Volkan Poyraz, devlet desteğiyle üretime başladıklarını, gülden katma değerli ürünler elde etmek için çalıştıklarını söyledi.

20 TON GÜL İŞLENDİ
Gül çayının tamamen doğal yöntemlerle yapıldığını aktaran Poyraz, "Kapasitemizi her geçen yıl artırıyoruz. Geçen yıl 20 ton gül işledik ve gül çayı ürettik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’dan 10 ülkeye gül çayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN