Isparta’dan 10 ülkeye gül çayı

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DÜNYA gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da üretilen gül çayı, 10 ülkeye satılıyor. Özel fırınlarda düşük sıcaklıklarda kurutulan gonca gül, yaprak ve toz haline getirilerek çay haline getiriliyor. Yurt içinde de rağbet gören gül çayı, çeşitli ülkelerden talep görüyor. Gül çayı firması sahibi Mehmet Volkan Poyraz, devlet desteğiyle üretime başladıklarını, gülden katma değerli ürünler elde etmek için çalıştıklarını söyledi.Gül çayının tamamen doğal yöntemlerle yapıldığını aktaran Poyraz, "Kapasitemizi her geçen yıl artırıyoruz. Geçen yıl 20 ton gül işledik ve gül çayı ürettik" dedi.