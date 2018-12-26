‘Kusursuz cinayet’ delili

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA babası Hüseyin Doğru'yu (60) döverek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Doğru (37), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada babasını öldürmediğini öne süren Süleyman Doğru olay günü babasıyla evinde kavga ettiğini, sinirlenip dışarı çıkıp dolaştığını, geri döndüğünde ise babasını yerde kanlar içinde yatarken gördüğünü ileri sürdü. Süleyman Doğru'nun kardeşleri ise sanığın olaydan birkaç ay önce babasını bıçakla kovaladığını ve bunun üzerine savcılığa giderek, şikayet ettiklerini anlattı.Tanık olarak dinlenen Hüseyin Doğru'nun damadı ise sanığın, yaklaşık 4 yıl önce kayınpederini darbederek, yaraladığını iddia etti. Doğru kardeşlerin avukatı ise mahkemeye, sanığın olaydan önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı iddia edilen 'Kusursuz bir cinayet', 'Şimdiden hazırlanın', 'Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim' paylaşımlarının çıktısını sundu. Olay, 14 Ağustos'ta, Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Doğru, çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Babasını döverek, öldürdüğü iddia edilen Süleyman Doğru, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor.