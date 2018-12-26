Limanda Ro-Ro seferi 2019’da

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Limanı'nda, 2019 yılından itibaren kara yolu araçlarının deniz yolu ile ulaşımını sağlayan Ro-Ro gemi seferleri başlayacak. Mersin-Antalya ile İtalya'nın Trieste limanları arasında başlayacak seferlerin, ilk etapta haftada bir gerçekleşmesi planlanıyor. Düzenli Ro-Ro seferleri ile 56 saat gibi bir sürede Avrupa'ya ulaşım sağlanacağı, bunun da önemli bir maliyet ve zaman avantajı oluşturacağı belirtiliyor.Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, "İhracat ürünleri çok daha uygun maliyetlerle Avrupa'ya ulaşmış olacak, firmaların uluslararası rekabet gücünde büyük avantaj sağlanacak" diye konuştu. Sert, halen yaş meyve sebze ürünlerinin önemli bölümünün kara yolu ile taşındığını, Ro-Ro seferleri başlayınca yaş meyve sebze ürünlerinin daha uygun maliyetlerle, daha hızlı şekilde pazarlara ulaşabileceğini bildirdi.