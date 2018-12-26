Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Limanda Ro-Ro seferi 2019’da

Limanda Ro-Ro seferi 2019’da

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Limanda Ro-Ro seferi 2019’da
ANTALYA Limanı'nda, 2019 yılından itibaren kara yolu araçlarının deniz yolu ile ulaşımını sağlayan Ro-Ro gemi seferleri başlayacak. Mersin-Antalya ile İtalya'nın Trieste limanları arasında başlayacak seferlerin, ilk etapta haftada bir gerçekleşmesi planlanıyor. Düzenli Ro-Ro seferleri ile 56 saat gibi bir sürede Avrupa'ya ulaşım sağlanacağı, bunun da önemli bir maliyet ve zaman avantajı oluşturacağı belirtiliyor.

TARIM ÜRÜNLERİ
Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, "İhracat ürünleri çok daha uygun maliyetlerle Avrupa'ya ulaşmış olacak, firmaların uluslararası rekabet gücünde büyük avantaj sağlanacak" diye konuştu. Sert, halen yaş meyve sebze ürünlerinin önemli bölümünün kara yolu ile taşındığını, Ro-Ro seferleri başlayınca yaş meyve sebze ürünlerinin daha uygun maliyetlerle, daha hızlı şekilde pazarlara ulaşabileceğini bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Limanda Ro-Ro seferi 2019’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN