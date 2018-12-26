Raylı sistem çalışması sürüyor

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ANTALYA'NIN kamu kaynakları ile yapılmış en büyük projesi olan Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Antalya'yı raylı sistem hattıyla örmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel devam eden çalışmaları ekibiyle birlikte inceledi. Projenin Varsak-Otogar arası 12 kilometrelik bölümü incele- yen Başkan Türel, Ulaşım Planla- ma ve Raylı Sis- tem Dairesi Başkanı Hülya Atalay ve diğer yetkililerden bilgi aldı.Başkan Türel, gece-gündüz vardiyalı olarak 24 saat aralıksız devam eden raylı sistem çalışmalarında ray montajı ve imalatlarında sona gelindiğini belirtti. Başkan Türel, 12 kilometrelik kesimi 2019 yılı Şubat ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini açıkladı. Tramvay ile karayolu trafiğinin kesiştiği 15 adet kavşak geçişinin 10 tanesinin tamamlandığını anlatan Türel, kalan kavşakların da yılbaşından önce tamamlanmasının planladığını ifade etti. Türel, "Otogar bölgesinde yerin 20 metre altındaki tünel çalışmalarına Ocak ayının ilk haftasında başlayacağız" dedi.