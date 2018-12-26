Sağlık projeleri derece getirdi

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Üniversitesi ve Okan Üniversitesi iş birliği ile Doktorclub tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri sahibini buldu. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de iki projesi ile 68 kişiden oluşan bilimsel ve sektörel jüri tarafından seçilerek finale kaldı. Hastane, 'Sağlığınız için size bir SMS kadar yakınız' projesi ile ikincilik, 'Umuda Yürüyoruz' projesi ile üçüncülük ödülü aldı.Hastane adına ödülü alan Başhekim Yardımcısı Uz.Dr. Zeynep Bozkurt, "Bu kadar büyük ve güzel proje arasında finale kalmamız büyük bir başarı ve gurur vericidir. Bundan sonraki yarışmalarda yeni projelerimizle birinciliği almak için daha çok çalışacağız ve birinciliği alabilecek kaliteli bir ekibe sahibiz" ifadelerini kullandı.