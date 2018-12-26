Sergen Yalçın Ozan’ı istedi

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı perdesini kapatan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular izne çıktı. 30 Aralık Pazar günü bir araya gelecek olan turuncu yeşilliler, ikinci devre hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayacak. 2 Ocak'a kadar çalışmalarını tesislerinde sürdürecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, daha sonra Goldcity Otel'de 12 Ocak'a kadar sürecek bir kampa girecek. Alanyaspor bu süreçte iki de hazırlık maçı yapacak. BAZI ISIMLER GÖNDERILECEK
Aytemiz Alanyaspor yönetimi de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultuda ilk olarak Ozan Tufan transferi için düğmeye basan turuncu yeşilli yönetimin, Osmanlıspor'un kalecisi Karcemars- kas için de girişimlere başladığı iddia edildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor yönetiminin devre arasında kadroda düşünülmeyen futbolcuları da göndererek yükünü azaltmak istediği gelen bilgiler arasında.