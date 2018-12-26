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Teknolojik sahtekarlık

’da düzenlenen operasyonda bileğe takılan manyetik kart kopyalama cihazı ele geçirildi. Dolandırıcı tutuklandı

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Teknolojik sahtekarlık
Antalya'da düzenlenen siber operasyonda, encoder adı verilen manyetik kart kopyalama cihazıyla müşterilerin banka ve kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan bir kişi gözaltına alındı. Ele geçen teknik malzeme, dolandırıcılık için teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıldığını gözler önüne serdi.

AMAN DİKKAT
Olay, vatandaşların banka ve kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu ortaya çıktı. Ekipler, bir restoranda görevli çalışanın, bileğine taktığı mini encoder cihazı ile müşterilerin hesap ödemek için verdiği banka kartlarını kopyaladığını belirledi. Evde yapılan aramada kol bileğine takılmak üzere özel olarak hazırlanmış encoder cihazı ele geçirildi. Dolandırıcı, mahkemece tutuklandı.
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Teknolojik sahtekarlık
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