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Tema parkta motivasyon günü

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Tema parkta motivasyon günü
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi üniversiteye hazırlık sürecinde olan 12'nci sınıf öğrencilerine motivasyon gezileri düzenlemeye devam ediyor. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'nın dev macera parkı Land Of Legends'ta stres attı. Lise öğrencileri birbirinden keyifli dev oyuncaklarla heyecan dolu dakikalar yaşadı.

GÜZEL BİR DENEYİMDİ
Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Nazlı Altuntaş, "Burada eğlenmek harikaydı, çok büyük ve eğlenceli bir ortam. Bu zorlu süreçte 1 günlük de olsa motivasyon sağladıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" sözleriyle anlattı. Aslı Taşkın ise, "Stres atmak için çok güzel bir ortam. Harika bir gün geçirdik" dedi.

Nezahat ÖZ \ ANTALYA
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