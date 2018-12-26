Transfer yok gibi

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yaptığı basın toplantısı ile takımının ikinci yarıda neler yapacağını anlattı. Sezon başında iyi bir kamp yaptıklarını dile getiren Korkmaz, bunun başarıya yansıdığına vurgu yaptı. İlk 5 haftada takım olarak çok gol yediklerini ifade eden Korkmaz, daha sonraki haftalarda az gol yemeye başladıklarına ve oyuncularının performansıyla birlikte takımın düzenli bir oyun şablonu oluşturduğunu söyledi. PUANIMIZ MEMNUN EDICI
İlk yarıyı düşündükleri puanın üzerinde tamamladıklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Ben, geçmiş başkan ve yöneticiler ile şimdiki başkan ve yöneticilere en az 18 puan almamız gerektiğini, bunun üzerinin ise bizim için bir kredi olduğunu söyledim. Dolayısıyla düşündüğümüz en az puanın üzerinde aldık. Topladığımız puan memnun edici ama yeterli değil. İkinci yarı fikstür avantajımız var, 9 maç içeride oynayacağız. Bu saha avantajını daha iyi kullanmamız gerekir"
diye konuştu. ALT YAPIYA YATIRIM YAPMAK GEREK
Korkmaz, ligin ikinci yarısının son derece zor geçeceğine işaret ederek, transfer konusunda henüz karar vermediklerini dile getirdi. Korkmaz, "İkinci yarı öncesi ilk hedefimizi belirleyeceğiz, ona göre yol haritamızı çizeceğiz. Oyun planımızı çizip, transfer olacak mı, olmayacak mı onu da belirleyeceğiz.
Olacak, olmayacak bunun kararını vereceğiz. Alt yapıya da yatırım yapmak gerekir. Bunun temelini de attık" diye konuştu.
Fehmi Koç, F.Bahçe maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek tarihe geçti. Doukara'nın yerine oyuna dahil olan 15 yaş, 3 ay, 26 günlük olan Fehmi; 15 yıl, 7 ay, 3 günlük Gürhan Gürsoy'a ait olan Süper Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu olma rekorunun yeni sahibi oldu. Korkmaz, "Fehmi, Antalyaspor alt yapısının tek ürünü değil, devamı gelecek" dedi.