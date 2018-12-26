Transfer yok gibi

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yaptığı basın toplantısı ile takımının ikinci yarıda neler yapacağını anlattı. Sezon başında iyi bir kamp yaptıklarını dile getiren Korkmaz, bunun başarıya yansıdığına vurgu yaptı.İlk yarıyı düşündükleri puanın üzerinde tamamladıklarını ifade eden Bülent Korkmaz,diye konuştu.Korkmaz, ligin ikinci yarısının son derece zor geçeceğine işaret ederek, transfer konusunda henüz karar vermediklerini dile getirdi. Korkmaz,Olacak, olmayacak bunun kararını vereceğiz. Alt yapıya da yatırım yapmak gerekir. Bunun temelini de attık" diye konuştu.Fehmi Koç, F.Bahçe maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek tarihe geçti. Doukara'nın yerine oyuna dahil olan 15 yaş, 3 ay, 26 günlük olan Fehmi; 15 yıl, 7 ay, 3 günlük Gürhan Gürsoy'a ait olan Süper Lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu olma rekorunun yeni sahibi oldu. Korkmaz, "Fehmi, Antalyaspor alt yapısının tek ürünü değil, devamı gelecek" dedi.