109 bin çocuğa diş tedavisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çocukların sağlıklı gülümsemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2014 yılından bu yana 5-14 yaş arası toplam 109 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

HER TÜRLÜ İŞLEM

İnsan odaklı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen merkezde çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, çürük dişlere dolgu, detertraj, polisaj, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları gerçekleştiriliyor.

78 BİN 368 ÇOCUĞA EĞİTİM

Merkezdeki diş hekimleri sadece diş tedavisinin yanında okul okul gezerek çocukları diş sağlığı konusunda da bilgilendirdi.

749 okulu ziyaret edilerek, 78 bin 368 çocuk ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Çocuklara 104 bin 958 diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.