Akrep’ten en iyi performans

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda ilk devre sona ererken, Antalyaspor gösterdiği performansla dikkat çekti. İlk devreyi Fenerbahçe beraberliğiyle 27 puanla tamamlayan kırmızı- beyazlılar, Süper Lig'deki en iyi 3. performansını sergiledi. 2012-2013 ve 1998-1999 sezonlarında ilk devreyi 30 puanda tamamlayan Antalyaspor, bu sezonun ilk devresini de 27 puanda tamamlayarak en başarılı sezonlarından birisini yaşadı.

GERİ DÖNÜŞE 10 PUAN

Deplasmanda topladığı puanlarla öne çıkan Antalyaspor geri dönüşleriyle dikkat çekti. Kırmızı beyazlılar, ligin ilk yarısında yenik duruma düştükten sonra en çok puan alan takım olmayı başardı.

Akrep, topladığı 27 puanının 10'unu geriye düştüğü maçlarda almayı başarırken, Rizespor, Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında geriye düştüğü maçı kazandı ve Konyaspor ile de berabere kaldı. Kırmızı beyazlıları 8 puanla Galatasaray ve 7 puanla Konyaspor takip etti.

DANİLO'NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Antalyaspor ile yolları ayrılan Danilo Campos'un yeni takımı belli oldu. Brezilya asıllı Belçikalı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda ile anlaşma sağladı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki futbolcu, 2015-

2016 sezonundan bu yana Antalyaspor forması giyiyordu.