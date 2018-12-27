Aytemiz Alanyaspor’da 5 oyuncu yolcu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18 puanla 14. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da gönderilmesi beklenen oyuncuların listesi de belli oldu. Sezon başında transfer edilen Bobo ve Augusto'yu göndermek isteyen turuncu-yeşilli yönetim, bu oyuncuların yanında Maniatis, Plet ve müzmin sakat olan Mbilla ile de yollarını ayırmak istiyor. Ancak oyuncuların devam eden sözleşmeleri Aytemiz Alanyaspor yönetimini düşündürüyor. Futbolcularla karşılıklı olarak anlaşıp takımdan göndermek isteyen yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yoğun çalışma yapacağı belirtiliyor.

F.BAHÇE'DEN OZAN'I İSTİYORLAR

Aytemiz Alanyaspor yönetimi, 4 Ocak'ta başlayacak olan '2. Transfer Tescil Dönemi' öncesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Forvet, kaleci ve orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Alanyaspor'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Ozan Tufan ile görüşen yönetim, bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Kaleci transferi için de Osmanlıspor'un kalecisi Karcemarskas'ı yakın takibe alan turuncu-yeşillilerin forvet transferi için de ince eleyip sık dokuduğu kaydedildi.