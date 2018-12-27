En büyük değerimiz

Antalya'da güneşin ve rüzgarın etkisiyle solup yıpranan Türk bayrakları yenileniyor.

Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'ndaki uçları yırtılmış olan bayraklar, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileriyle değiştirdi.

15 Temmuz'un simge isimlerinden Ömer Halisdemir, Prof. Dr.

İlhan Varank, Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok adına dikilen çam ağaçlarının olduğu hatıra ormanında, dört bölümden oluşumunu temsilen 4 Türk bayrağı bulunuyor.

TALİMAT VALİDEN

Bayrakların değişimi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimi ile gerçekleşti. Karaloğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat göndererek Türk bayraklarının yenilenmesini istedi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, orman bölge müdürlüğüne bağlı birimlerdeki bayrakları inceletti ve yıpranan bayraklar değiştirildi.