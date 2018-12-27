Engel ‘Siz’ Olmayın Yeter final yaptı

Antaya'nın Kumluca İlçesi'nde gerçekleştirilen Engel 'Siz' Olmayın Yeter 2 projesi tamamlandı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen projenin kapanışı Sultan Alparslan İlkokulu'nda yapıldı. Törene, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de katıldı.

DOĞRU YATIRIM

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, "Feda edilecek hiçbir ferdimiz yoktur. Topluma hizmet veren ve özel öğrencilerimizin sosyal hayata dahil edildiği projeleri destekliyorum" dedi. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise doğru bir alana yatırım yapıldığını belirterek, "Klasik polis anlayışından evrilmeye başladık. Yatırımların geri dönüşleri hızlı fark edildi" diye konuştu.

UYAN SUNAM UYAN TÜRKÜSÜ

Engel 'Siz' Olmayın Yeter 2 projesi kapsamında 'Paylaşmak Güzeldir' isimli skeç gösterisi ve proje sinevizyon gösterisi ile halk oyunları gösterisi sergilendi.

Müzik öğretmeni Pınar Saro eşliğinde öğrenciler ve öğretmenler 'Uyan Sunam Uyan' türküsünü söyleyerek etkinliğe damga vurdu. Kaymakam Hakkı Uzun ve protokol eşliğinde öğrencilere hediye verildi ve birlikte kapanış pastası kesildi.