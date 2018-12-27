Genç Liderler’in bayrak değişimi

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Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Antalya Şubesi'nin 24'üncü yılında Başkan Evrim Kaya, görevi Bahtiyar Uzunbay'a devretti. 5 yıldızlı bir otelde yapılan görene, JCI 2018 Başkanı Evrim Kaya, yeni dönem başkanı Bahtiyar Uzunbay ve dernek üyesi iş insanları katıldı. Görev değişimi geleneksel seremoni ile yapıldı. Başkanlığı devralan Uzunbay, kendisini ve yönetim kurulu üyelerini davetlilere tanıtarak, 2019 yılı hedeflerini anlattı. JCI Antalya'nın gerçekleştirdiği projelere katkı sağlayanlara plaket verildi.