Gözlerini kararttılar

Antalya'da 'İmar Barışı' kapsamında yürütülen çalışmalarla fırsatçıların oyunları tek tek bozuluyor.

Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü'nün teknik personellerinden oluşan 3 ayrı komisyon, yer tespiti yapıyor ve talepleri değerlendiriyor.

Komisyon, vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alarak yaptığı inceleme ile 'İmar Barışı'nı delmeye çalışanlara darbe vuruyor.

Son yapılan denetim ve uydu takibi sonucu Kumluca ilçesindeki doğa harikası turizm cenneti Adrasan ve Çıralı'da kaçak bungalov ev planları bozuldu.

EVLER TESPİT EDİLDİ

Fırsatçıların, doğal güzellikleri hedef aldığı bölgede 'İmar Barışı'nı delmeye kalkışan uyanıklar Adrasan ve Çıralı'da kaçak ağaç evler yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde kaçak 105 yapı tespit edildi.

Kaçak yapının doğa harikası turizm cenneti Adrasan ve Çıralı'da olması dikkat çekti. Fırsatçıların hedefindeki bir diğer bölge ise Muratpaşa ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Yamansaz oldu. Zemini bataklık olan ve kuş cenneti olarak bilinen Yamansaz'daki konteyner sayısının giderek arttığı göze çarpıyor.

YÜZDE 64'Ü YIKILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2018 yılında yapılan ve usulsüz olarak İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvurulan bin 6 kaçak yapı ortaya çıkarıldı. İmar Barışı süresini kapsamayan bu kaçak yapıların 64'ünün yıkımı tamamlandı. 6 Haziran'da yürürlüğe giren ve yıl sonunda bitecek olan İmar Barışı kapsamında Antalya'da düzenlenen 'Yapı Kayıt Belgesi' sayısı 101 bin 949'a ulaştı. Vatandaşlar belge için şimdiye kadar 553 milyon 522 lira toplam ödeme yaptı.

YÜKSEK YAYLALAR HEDEF SEÇİLDİ

İMAR Barışı'nı delmeye çalışanların bir başka hedefi ise rakımı yüksek yaylalar oldu. Korkuteli ilçesinin İmecik Yaylası'nda 71 adet kaçak yapı tespit edilirken bir çoğunun yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Kaçak yapıların yoğun olduğu Kaş ilçesinde ise 77 adet kaçak tespit edilirken bu yapıların İslamlar ve Bezirgan bölgesinde yoğunlaştığı belirlendi. Alanya ve Konyaaltı ilçelerinin yaylaları da fırsatçıların hedefi haline geldi. İmar Barışı'nda başvurularda son haftaya girilirken Konyaltı'nda tespit edilen 22 adet kaçak yapının Çandır Mahallesi'nde olması CHP'li belediyenin seçim nedeniyle olaya duyarsız kaldığını gösterdi.