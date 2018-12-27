Kepez’de yıldız adayları aranıyor

Antalya'da Kepez Belerdiyespor Kulübü'nün okullarda başlattığı yıldız taraması devam ediyor. Geçen yıl 54 okulda 30 bin çocuğu futbol, basketbol ve voleybol taramasından geçiren Kepez, bu yıl da taramalarına ilkokullardan başladı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, geçen yıl futbolda 11 bin 683 çocuğu taramadan geçirdiklerini ve içlerinden yetenekli 685 çocuğu kulübe kazandırdıklarını söyledi.

Ünlüoğlu, "Basketbolda 11 bin 72 çocuktan 819'unu, voleybolda da 7 bin 40 çocuktan 870 yetenekli çocuğu seçtik" dedi.

YETENEKLİLERE LİSANS

Bu yıl futbolda 54 okulda 16 bin 683 çocuktan 520 yetenekli çocuk belirlediklerini ifade eden Ünlüoğlu, "Basketbol ve voleybolda 52 okulda tarama yapmaya başladık. Basketbolda 6 voleybolda 5 kişilik ekiple bütün çocuklarla tek tek ilgileniyor. Voleybolda A takım hocası Koray Turgut basketbolda da ise Şevket Çınar bu işin koordinesini yapıyor. Amacımız Kepez'deki yıldızları bulup lisanslı sporcu yapmak. Buradan da milli takımlara göndermek" diye konuştu. Kepez Belediyespor Başkanı, 3 yıldır tarama yaptıklarını bölge il ve ilçelerden de talep geldiğini sözlerine ekledi.

SPORUN YENi MERKEZ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, seçmelerin birçok genç yeteneğin alt yapıya kazandıracağını söyledi. Tütüncü, "Bu anlamda Türkiye'de bir ilke imza attığımız projemiz geleneksel hale geldi. Kepez'de spor alanında yapılan bu seçmeler, Kepez'in sporun önemli merkezi haline geldiğini gösteriyor" dedi.

Kepezspor Başkanı Ünlü ise, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptıkları protokol gereği mili takım alt yapısının Kepez'den seçilecek sporculardan oluşacak olmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurguladı.