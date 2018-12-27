Konyaaltı’ndan Lara’ya iki tekerle ulaşılabilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara-Konyaaltı arasında kesintisiz bisikletli ulaşımı sağlayacak Bisiklet Yolu Projesi'nde çalışmalar başladı. Proje ile Antalyalılar, 28 kilometrelik bisiklet yolunu kullanarak güvenli bir şekilde Konyaaltı'ndan Lara'ya pedal çevirebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla Muratpaşa ilçesindeki mevcut 12 kilometre bisiklet yoluna 8 kilometre daha yeni bisiklet yolu eklenecek.

ÇİZGİ VE YOL ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi ilk olarak mevcut bisiklet yollarında bakım onarım çalışması yapıyor. Milli Egemenlik, Teomanpaşa, Hasan Şubaşı Caddesi, Düden Park ve eski Lara Yolu'nda çalışma yapan ekipler, mevcut yollarda boyama yapıyor, çizgi çekiyor ve uyarı levhaları montajını gerçekleştiriyor. Çevre ve sağlığa katkı sağlayacak yolun trafiğe de rahatlatması bekleniyor.