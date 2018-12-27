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Korkuteli tiyatro ile buluştu

İdealist bir kaymakamın yaşadığı olayların anlatıldığı adlı oyun sonunda salon sözü verildi

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018
Korkuteli tiyatro ile buluştu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gündüz 3 farklı seansla lise öğrencileri, akşam da bir seansla yetişkinler tiyatro ile buluştu. Gecede yöneticiler tarafından verilen ortak mesaj Korkuteli'nin en büyük eksiğinin sağlıklı bir tiyatro salonun olmaması oldu.

BAŞKANDAN SALON SÖZÜ
Korkuteli Belediyesi Düğün Salonu'ndeki Hikaye-i Kahraman adlı oyun ile idealist bir kaymakamın görev yaptığı sırada yaşadığı olaylar anlatıldı. Kaymakam Ömer Çimşit, tiyatro salonu kazandırmak öncelikleri olacağını söyyedi. Başkan Hasan Ali İrban ise Korkuteli'ne yakışır bir tiyatro salonu inşa edeceğiz" dedi.

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Korkuteli tiyatro ile buluştu
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