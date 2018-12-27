Restoranda kebap ustası sahnede solist

Burdur'da 22 yıldır kebapçılık yapan Barış Kaval, Türk sanat müziğine olan tutkusu ve sesinin güzelliğiyle müşterilerinin dikkatini çekiyor. Baba mesleği kepapçılığın yanında arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubunda sahne alan 41 yaşındaki Kaval, seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

HEM DAMAK HEM KULAK

Sabah restoranını açan Kaval, hazırladığı kebapları ateşe sürerek müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

Haftanın 2 günü de restoranında ud ve kanun çalan arkadaşlarıyla sahneye çıkan Barış Kaval, müşterilerine Türk sanat müziği dolu unutulmaz anlar yaşatıyor