Saliha bir haftadır kayıp

Antalya'da baba 21 Aralık Cuma gününden beri kayıp olan 14 yaşındaki Saliha Demir'den haber alınamıyor.

Kızını bir hfatadır aradığını söyleyen 46 yaşındaki baba Mehmet Demir, kızını görenlerin polise bildirmesini istedi. Belediyede işçi olarak çalışan Demir, Toros Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi kızı Saliha'nın cep telefonunun da kayıp olduğunu söyledi.

TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Eşinin 4 yıl önce evi terk ettiğini 2'si erkek biri kız 3 çocuğuna hem analık hem babalık yaprak büyüttüğünü belirten baba, "Benim kızım daha lise öğrencisi. Evinden servise biner okuluna gider servisle evine gelir, derslerine çalışırdı. O benim tek dünyam, yaşama sebebimdi. Günlerdir eve giremiyorum" dedi.

Baba Demir, iki oğlundan birinin askerde olduğunu, diğerinin ise sanayide çalıştığını belirterek, "Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ne olur kızımı bulun" diye konuştu.