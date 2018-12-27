Yılbaşı denetimleri başladı

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yılbaşı öncesi otel ve eğlence mekânlarında gıda denetimi yaptı.

SAHTE ALKOL VE GIDA

Yılbaşının yaklaşmasıyla denetimler arttırıldı. Ekipler, otel ve eğlence merkezlerinde sahte ve kaçak alkolün yanı sıra gıda kontrolü de yaptı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, gıda işletmelerine yönelik 2018 yılında toplam 28 bin 503 işletmeye, 42 bin 383 denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğü 2018 yılı toplamında 7 bin 366 alkol denetimi gerçekleştirildi. Yılbaşı gecesi de gıda ekiplerinin sahada olacağı ve denetimlerin devam edeceği açıklandı.