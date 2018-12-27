Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi 24 kişi yaralandı.

Kaza önceki gece saat 00.30 sıralarında Yalvaç- Senirkent arasındaki Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yalvaç'tan İzmir'e giden ve içinde 28 yolcunun bulunduğu otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Durumun haber verilmesiyle bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Yalvaç Devlet Hastanesi ile bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada 24 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.