12’nci adam görev başında

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Antalyaspor'un yükselişinde taraftarının da desteği önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Ligde sezonun ilk yarısını 17 maçta 27 puan toplayarak 6. sırada tamamlayan Antalyaspor'un en iyi sezonu geçirmesi dikkat çekiyor.İç sahadaki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alan ve sadece 2 kez yenilen Antalyaspor'un iç sahadaki 8 maçında statta yer alan taraftar sayısı toplam 92 bin 825 olarak açıklandı. Akrepler, taraftarının ilgisi sayesinde ligde iç sahada 11.603 seyirciyle en yüksek taraftar ortalamasına sahip 7. takım oldu.Antalyaspor'un 17. haftadaki Fenerbahçe maçındaki seyirci sayısı ise 18 bin 615 olarak istatistiklere geçti.Takımını iç sahada destekleyen kırmızı beyazlı taraftarların tribün şovları ve yaptıkları koreografiler büyük beğeni kazandı. Taraftar gruplarının bu yıl ortaya koydukları centilmenlik ve diğer kulüp taraftarları ile dostlukları örnek oluşturdu.