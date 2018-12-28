ALKÜ voleybolda 1. Lig’e yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bayan ve Erkek voleybol takımları şampiyon olarak 1. Lige yükseldi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca Kemer'de düzenlen Üniversiteler Voleybol 2. Lig müsabakalarında ALKÜ Bayan ve Erkek voleybol takımları, turnuvayı namağlup tamamlayıp şampiyon olmayı başardı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, voleybol takımları ve antrenör Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işık Bayraktar'ı kabul etti. Rektör Pınarbaşı, "Sporcularımız sözlerini tuttular ve bayan ve erkek voleybol takımlarımız turnuvayı namağlup tamamladı. Emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.